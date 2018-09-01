«Я умер, а потом родился»: мистика в рассказах детей

Каждый из нас, наверно. хотя бы раз слышал о том, что дети помнят свои прошлые жизни. Правда это или нет, утверждать сложно. Но порой малыши рассказывают такие истории, от которых становится по-настоящему жутко.

Они говорят о воображаемых друзьях так, словно те существуют на самом деле, описывают события, о которых знать не могут, называют города и планеты, которые и взрослые-то с трудом находят, перерыв множество страниц в интернете… Стоит ли этому верить? Родители детей, рассказавших истории, представленные ниже, не могут найти ответ на этот вопрос.

Рассказывает Алена:

“Вчера моя подруга позвонила мне и рассказала такую историю. Укладываясь в постель, ее маленький сын (2,5 года) вдруг сказал ей, что хочет кое-в чем признаться. Молодая мама ожидала услышать рассказ о каком-то неправильном поступке. Но нет.. Сын рассказал, что раньше жил на какой-то далекой звезде (название ее даже я сейчас не вспомню), указав ее «имя». По словам мальчика, ему там очень нравилось, но почему-то его решили отправить на Землю. Подруга выслушала чудесную историю, не приняв ее, конечно, всерьез. Каково же было ее изумление, когда она случайно узнала, что звезда с таким названием действительно существует. Знать об этом двухлетний ребенок, конечно, не мог. ”

Рассказывает Валентин:

“Мой племянник, когда научился разговаривать предложениями, рассказал о том, что помнит, как выбрал их своими родителями. По словам Саши, он стоял в большом и очень светлом помещении, в котором находились «какие-то зеркала, в которых отражались взрослые люди». Из этих людей мальчик и выбрал себе родителей”.

Рассказывает Олеся:

“Когда моей дочке было около трех лет, она однажды поразила меня странным разговором. Варвара утверждала, что пока она не родилась, у нее была старшая сестра, которую звали Елизавета. Все бы ничего, но до рождения Вари у меня действительно была дочь от первого брака, которая умерла в возрасте 1,5 лет. Звали ее Елизавета. Варваре об этом никто никогда не говорил: в семье теперешнего супруга об этом не знает никто, а у меня родственников не осталось”.

Рассказывает Юлия:

“Мой сын родился через 6 месяцев после смерти папы моего мужа. Первые слова, которые он сказал своему отцу, когда научился говорить, были: «Вадим, я твой папа». Позже он иногда рассказывал истории, о которых мог знать лишь отец супруга, а не маленький ребенок. Продолжалось это около полутора лет, после чего Илюша перестал пугать нас такими рассказами”.

Рассказывает Игорь:

“Мой сын, когда был маленьким, постоянно говорил о том, что когда-то давно погиб в огне. Называл место и даже время трагедии. До сих пор главный страх в его жизни — что сгорит наш дом. Сейчас сын не помнит о том, что рассказывал в детстве (ему 18 лет), но мы с женой выяснили, что пожар, о котором рассказывал Олег, действительно был. Место и время совпадали, в огне погиб четырехлетний мальчик, других жертв не было”.

Рассказывает Алиса:

“Когда я была маленькой, мы с родителями жили неподалеку от Лондона (отец работал в Англии несколько лет). Мама рассказывала мне, что в детстве у меня был воображаемый друг, которого я называла мистер Джонс. Он якобы говорил мне, что принимал участие во Второй мировой войне, где был убит. Разумеется, я всего этого не помню. Сейчас моему сыну 4 года. Недавно вечером я уложила его спать, а через некоторое время он пришел ко мне и сказал, что в его комнату пришел какой-то мужчина. Конечно, войдя в комнату, я никого там не обнаружила. Но Даня сказал, что я просто не могу его увидеть, но зовут посетителя мистер Джонс и он просит передать мне привет. Я в ужасе!”.