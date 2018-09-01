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На Марсе нашли «древнюю амфору»
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На Марсе нашли «древнюю амфору» 

Рамблер 9 часов назад
Фото: NASA
Своим открытием поделился известный тайваньский уфолог.
Скотт Уоринг выложил на своем официальном YouTube-канале очередное, по его мнению, доказательство, что на Красной планете существовала жизнь.
На этот раз известный уфолог обнаружил на одной из фотографий Марса, полученной NASA еще в 2014 году некий предмет, удивительно похожий на древнюю амфору.
На снимке, по мнению Уоринга, отчетливо просматривается объект, явно сделанный руками разумного существа, и очень напоминающий по форме сосуд для хранения вина или кувшин, какими пользовались, например, в Древнем Риме.
Уфолог еще раз подчеркнул, что уверен в том, что когда-то Марс был обитаем и специалисты NASA наверняка обладают более полной информацией об этом. но, по словам Скотта, почему-то не спешат делиться своими знаниями, предпочитая ретушировать сделанные на Красной планете снимки. Правда, для чего им это нужно, уфолог не рассказал.
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