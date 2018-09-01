На Марсе нашли «древнюю амфору»

Своим открытием поделился известный тайваньский уфолог.

Скотт Уоринг выложил на своем официальном YouTube-канале очередное, по его мнению, доказательство, что на Красной планете существовала жизнь.

На этот раз известный уфолог обнаружил на одной из фотографий Марса, полученной NASA еще в 2014 году некий предмет, удивительно похожий на древнюю амфору.

На снимке, по мнению Уоринга, отчетливо просматривается объект, явно сделанный руками разумного существа, и очень напоминающий по форме сосуд для хранения вина или кувшин, какими пользовались, например, в Древнем Риме.

Уфолог еще раз подчеркнул, что уверен в том, что когда-то Марс был обитаем и специалисты NASA наверняка обладают более полной информацией об этом. но, по словам Скотта, почему-то не спешат делиться своими знаниями, предпочитая ретушировать сделанные на Красной планете снимки. Правда, для чего им это нужно, уфолог не рассказал.