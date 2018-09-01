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В небе над Японией заметили «айсберг»
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В небе над Японией заметили «айсберг» 

Рамблер 8 часов назад
На юго-западе Страны восходящего солнца заметили необычный объект.
Один из пассажиров самолета, пролетающего над городом Кумамото, случайно заметил в облаках неподалеку загадочное явление. В облаках как будто медленно «плыл» гигантский айсберг.
Предмет, по словам очевидцев, имел геометрически правильную форму, что поставило под сомнение тот факт, что удивительный «айсберг» может быть создан природой. Как известно, в природе крайне редко встречаются объекты правильных форм.
Автор видео заметил, что загадочный объект напоминал плывущий по облакам корабль или айсберг.
Просмотревшие видео уфологи в один голос заявили, что пассажиры самолета видели корабль инопланетян. Но многие пользователи Сети с ними не согласны, отмечая, что, вероятнее всего, на пути воздушного судна повстречалось облако причудливой формы.
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