В небе над Японией заметили «айсберг»

На юго-западе Страны восходящего солнца заметили необычный объект.

Один из пассажиров самолета, пролетающего над городом Кумамото, случайно заметил в облаках неподалеку загадочное явление. В облаках как будто медленно «плыл» гигантский айсберг.

Предмет, по словам очевидцев, имел геометрически правильную форму, что поставило под сомнение тот факт, что удивительный «айсберг» может быть создан природой. Как известно, в природе крайне редко встречаются объекты правильных форм.

Автор видео заметил, что загадочный объект напоминал плывущий по облакам корабль или айсберг.

Просмотревшие видео уфологи в один голос заявили, что пассажиры самолета видели корабль инопланетян. Но многие пользователи Сети с ними не согласны, отмечая, что, вероятнее всего, на пути воздушного судна повстречалось облако причудливой формы.