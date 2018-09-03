Аномально большие рыбы, которых вытащили из рек России

Самые обычные рыбы из наших водоемов порой вырастают до таких размеров, что рыбакам их поймавшим просто никто не верит. Белорусский рыбак, к примеру, выловил карася весом в целых 9 килограмм.

Вряд ли вы ожидаете такой улов, закидывая удочку! А рыбалка на жереха уже представляет собой настоящую спортивную дисциплину: даже пятикилограммовая рыба может с легкостью вырвать спиннинг из рук, что уж там говорить о гиганте весом в 16 кило — именно такого выловил немец Мирка в одной из российских рек.

Щуки тоже вырастают до невероятных размеров. Наш рекордсмен весит тридцать килограмм, правда, имеется лишь одна фотография, удостоверяющее существование такого дикого улова.

Труднее всего рыбакам приходиться с сомами. Считается, что у этих рыб и вовсе нет механизма ограничения роста и они могут вырастать вообще до любых размеров.