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Аномально большие рыбы, которых вытащили из рек России
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Аномально большие рыбы, которых вытащили из рек России 

Trendymen 9 часов назад
Фото: Trendymen
Самые обычные рыбы из наших водоемов порой вырастают до таких размеров, что рыбакам их поймавшим просто никто не верит. Белорусский рыбак, к примеру, выловил карася весом в целых 9 килограмм.
Вряд ли вы ожидаете такой улов, закидывая удочку! А рыбалка на жереха уже представляет собой настоящую спортивную дисциплину: даже пятикилограммовая рыба может с легкостью вырвать спиннинг из рук, что уж там говорить о гиганте весом в 16 кило — именно такого выловил немец Мирка в одной из российских рек.
Щуки тоже вырастают до невероятных размеров. Наш рекордсмен весит тридцать килограмм, правда, имеется лишь одна фотография, удостоверяющее существование такого дикого улова.
Труднее всего рыбакам приходиться с сомами. Считается, что у этих рыб и вовсе нет механизма ограничения роста и они могут вырастать вообще до любых размеров.
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