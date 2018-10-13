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Абсурдные, но законные вещи
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Абсурдные, но законные вещи 

Рамблер 1 час назад
Большинство людей ведут себя вполне обычно, но некоторые позволяют себе экстравагантные выходки. И, как ни странно, за рамки закона они не выходят.
1. Японец Мицутоки Шигета в 24 года решил, что у него должны быть большая семья. Жениться и обзаводиться детьми в браке ему показалось банальным, поэтому он нанял суррогатных матерей, которые родили ему 16 малышей. Полиция попыталась доказать, что Шигета планировал торговать детьми в будущем, но улик не нашла. Мицутоки до сих пор нанимает женщин и пополняет семью, а содержать наследников ему помогает папа-миллиардер.
2. Кристи Лойалл осталась без нижней части ноги из-за редкой формы рака. Конечность ампутировали, заменив её протезом, но расставаться с ногой окончательно Кристи не захотела. Она сохранила кость в качестве сувенира и регулярно публикует её фото в разных ситуациях в Сети.
3. В салоне пассажирского лайнера можно провезти домашнего питомца, необходимо лишь заранее подготовить документы и оформить разрешение. Этим воспользовалась пассажирка, которая не смогла расстаться со своим поросёнком на время полёта. 40-килограмовая свинья поначалу не слишком заинтересовала других пассажиров, но вот когда она загадила проход, люди начали возмущаться и попросили даму покинуть салон.
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