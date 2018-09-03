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Фанат «Игры престолов» создал себе Тириона Ланнистера
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Фанат «Игры престолов» создал себе Тириона Ланнистера 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: Кадр из "Игра престолов"
Американец Джефф Кристиансон распечатал на 3D-принтере статую Тириона Ланнистера. Статуя весит около тринадцати килограммов.
Кристиансон рассказал, что создание фигуры одного из главных персонажей культового сериала заняло у него больше шестидесяти дней. Оказывается, он сначала распечатал части статуи, а затем самостоятельно соединил и отшлифовал их, покрасил и покрыл акриловой краской.
thingiverse.com
Джефф шутит, что Тирион теперь — часть охранной системы его дома — настолько он похож на реального Питера Динклэйджа, переодетого в костюм "Игры престолов".
Кристиансон и его жена даже собираются путешествовать вместе с Тирионом, возить статую по знаменитым достопримечательностям и фотографировать на их фоне. Весьма необычное решение!
Кстати, фанаты "Игры престолов" уже давно славятся тем, что очень изобретательны в проявлении любви к своему любимому сериалу, некоторые из них даже входят в Книгу рекордов Гиннесса.
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