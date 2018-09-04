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Безработный живет в доме из денег
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Безработный живет в доме из денег 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Youtube
Ирландец Фрэнк Бакли создал жилище из денежных купюр. На это ему потребовалось почти 1,5 миллиарда евро. При этом сам мужчина живет на пособие по безработице, а кредит брать даже и не думал.
Банкноты для строительства необычного дома Фрэнку предоставил Центральный Банк Ирландии. Как такое возможно? Бакли просто разрешили забирать из отделения купюры, приготовленные для утилизации.
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Идея построить «денежный дом» пришла в голову художнику, когда он работал над картиной, которую создавал из вышедших из употребления купюр. Бакли подумал, что из такого «материала» вполне можно создать жилище и отправился со своей идеей в Центральный Банк.
Задумка пришлась по вкусу и Фрэнку разрешили забирать на монетном дворе отслужившие свой срок банкноты номиналом в 5, 10, 20, 100 и 200 евро.
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И работа закипела. Из измельченных денежных купюр и опилок художник делал небольшие «кирпичи», которые и стали основой необычного жилища. По словам художника, на каждый «денежный кирпич» ушло около 50 000 евро. Всего же Фрэнк «потратил» на постройку «особняка» около 1,5 миллиардов евро.
В итоге в самом центре бизнес-квартала Дублина появился удивительный дом, стены и пол которого сделаны из денег. Это необычное жилище в остальном мало чем отличается от обычного: тут есть гостиная, спальня и даже ванная комната. Бакли утверждает, что в доме очень тепло и даже зимой здесь можно чувствовать себя очень комфортно.
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Удивительное жилище, построенное из купюр, привлекает туристов. А Фрэнк, который называет свое строение памятник "Безумие", говорит, что его работа заставляет людей задуматься об истинной ценности денег.
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