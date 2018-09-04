Факты, которые взрывают мозг

Эти факты вы точно не знали. И они непременно по-настоящему удивят вас.

1. Парижскую канализацию время от времени прочищают огромными металлическим и деревянными шарами.

2. У американских баскетболистов Шакила О’Нила и Боба Ленье самые большие ноги в НБА, оба носят обувь 55-го размера.

3. В океане живёт электрический сом, генерирующий электрический разряд с потенциалом до 400 вольт.

4. В 2007 НАСА купила туалет у российской космической корпорации за 19 000 000 долларов.

5. В каждом человеческом глазу содержится не больше 7 микролитров жидкости.

6. В 2016 году компания Cheetos запустила в продажу духи с запахом чипсов по цене 18,99 за флакон.

7. Во время Второй мировой войны не больше 20 процентов самолётов камикадзе достигли целей. Остальные были подбиты на подлёте.

8. В Вене есть оркестр, музыканты которого играют на инструментах, сделанных из овощей.

9. Только в 1970 году восклицательный знак поместили на отдельную клавишу на клавиатуре.

10. С 1914 по 1925 год модель Ford Model T выпускался только в чёрном цвете. Просто потому, что чёрная краска быстро сохла.

Ещё больше взрывных фактов вы увидите в ролике.