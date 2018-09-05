В сафари-парке лев забрался в машину к туристам

В крымском сафари-парке "Тайган" лев по имени Филя был очень рад встретить гостей.

В Сеть попало видео, на котором зверь мирно спит. Но, как только он завидел посетителей, приближающихся на автомобиле, то сразу взбодрился и пошел к ним на встречу. Филя подошел к водителю и запрыгнул на его сидение, да так резко, что мужчине пришлось слезть и пропустить льва. Немного потоптавшись, лев слез и пошел к пассажирским сидениям, чтобы познакомиться с гостями. Он запрыгнул к ним и прошелся по рядам, дав возможность каждому погладить его и почесать. Конечно, это вызвало невероятный восторг у посетителей. Филя же был очень доволен их вниманием. После того как гости попрощались со львом и уехали, он еще какое-то время смотрел им в след.

По словам оператора, у Фили довольно давно не было посетителей, поэтому он скучал.

Сафари-парк "Тайган" — интересное место. Кроме Фили в нем обитают разные животные и птицы. Условия для проживания животных максимально приближены к естественной среде их обитания. Звери довольны и всегда рады приветствовать новых гостей.