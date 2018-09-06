Странные рекорды экстремалов

Некоторым людям скучно в повседневности, они постоянно испытывают себя и возможности своего тела, ставя всё новые и новые рекорды.

1. Джейми Пьер — настоящая легенда среди лыжников-экстремалов. Он установил мировой рекорд по прыжкам на лыжах с обрыва: Джейми спрыгнул со скалы высотой 78 метров без шлема и парашюта. Приземлившись на голову, он ушёл в толщу снега на глубину почти 4 метра, но умудрился не получить травм.

2. Абиш Доминик разбил рукой 124 кокоса, потратив менее минуты.

3. Даррен Тэйлор спрыгнул с высоты 11 метров в детский надувной бассейн, в котором уровень воды был всего 30 сантиметров.

4. Энтони Бриттон пробежал 180 метров, пылая огнём.

5. Фредди Нок прогулялся по тросу, натянутому между двумя горными вершинами. Расстояние в 350 метров над пропастью глубиной более 3 000 метров Фредди без страховки прошёл за 25 минут.

6. Братья Гианы поднялись по лестнице, ведущей к собору в Жироне (Испания). 90 ступеней братья преодолели менее, чем за минуту. При этом один брат балансировал, стоя на голове на голове другого.

А ещё о 4 невероятных трюках, которые вряд ли кто-то повторит, узнайте из ролика.