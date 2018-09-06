Львица украла фотокамеру, чтобы львята с ней поиграли

Мать — она и в Африке мать: на все готова ради детей, даже на кражу. Львица выкрала у фотографа камеру, чтобы львята могли с ней поиграть. Правда, позже фотоаппарат вернулся к законной владелице.

Фотограф дикой природы Барбара Дженсен Форстер в июле 2018 года снимала львиный прайд в Ботсване, когда случайно уронила камеру. Услышав стук, львица, переживающая за своих детенышей, с рыком подошла к группе фотографов. Людям пришлось отступить.

Львица подошла к камере, повернула ее лапой и аккуратно взяла зубами за объектив. С камерой в зубах она отошла, бросила технику на землю, а ее детеныши подбежали к фотоаппарату и стали с ним играть.

«Они изваляли камеру в грязи, грызли объектив. Но, как и все дети, от новой игрушки львята быстро устали», — рассказала Барбара.

Вернув назад технику, фотограф обнаружила, что камера все еще отлично работает, только погрызена немного.

«Камера была очень грязной, но работала. К тому же на кольцах фокусировки были следы зубов, а на объективе — царапины».

Барбара потратила около 250 долларов на ремонт оборудования, но это небольшая цена за те уникальные фотографии, которые она сделала в тот день. Форстер называет это бесценным опытом.

«Какой фотограф может похвастаться тем, что его объектив был в пасти льва?»