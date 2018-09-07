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Вещи, которые ещё вчера казались невозможными
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Вещи, которые ещё вчера казались невозможными 

Рамблер 12 часов назад
Каждый день в мире регистрируются десятки изобретений. И если часть из них пока применить в обычной жизни сложно, то другие, вероятно, уже скоро будут использоваться повсеместно. И вот что придумал инженеры и талантливые самоучки за последний год.
1. The open heritage. Это виртуальное база, позволяющая совершить путешествие в любое место на Земле.
2. Электронная кожа. Изобретение, которое давно было необходимо медикам. Электронная кожа из синтетического материала временно заменяет поврежденный участок кожи, пока врачи не сделают пересадку. Последние варианты даже ощущают прикосновение.
3. Футуристическое метро. Проект Илона Маска предполагает создание нового вида транспорта, сочетающего метро, автобус и фуру, который может перевозить людей и грузы.
4. Нейронный синтезатор. Устройство генерирует музыку, используя нейронные сети.
5. Светящие растения. Пока свет, который генерируют растения, маломощен и недостаточен даже для чтения, но в будущем эта новинка может заменить электричество.
6. Наушники-переводчик. Гаджет обеспечивает мгновенный перевод с разных языков. Наушники могут беспрерывно работать до трёх часов, после чего им потребуется зарядка.
О ещё нескольких любопытных изобретениях, появившихся совсем недавно, рассказывает видео.
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