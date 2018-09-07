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Самая дорогая военная техника
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Самая дорогая военная техника 

Рамблер 12 часов назад
Авианосец «Викрамадитья», принадлежащий ВМС Индии, когда-то принадлежал России. После глубокой модернизации он превратился в современный корабль, на котором может разместиться до 30 летательных машин. Вес гиганта — 44 тонны, длина — 274 метра, ширина — 53 метра, а обслуживает его команда из 1 600 человек. Кстати, стоимость авианосца «Викрамадитья» — 2,4 миллиарда долларов. Существует ли другая военная техника, которая обходится столь же дорого?
1. Бомбардировщик Б-2. Этот самый дорогой в истории самолёт призван доставлять обычное и ядерное оружие через плотную противовоздушную оборону. Он имеет покрытие, которое гасит радиосигналы, поэтому обнаружить его крайне сложно. Дальность полёта — почти 10 км. Стоит Б-2 2,5 миллиарда долларов.
2. Подводная лодка Astute. Субмарины этого типа принадлежат Великобритании. Подлодка длиной 97 метров и шириной 11,3 метра оснащена с ядерным двигателем и способна развить скорость до 60 км/ч. Стоимость — 5,7 миллиарда долларов.
3. Авианосец типа «Джеральд Форд». Длина авианосца 337 метров, на нём имеется две взлётно-посадочные полосы, которые способны принять до 220 самолётов в сутки. Корабль оснащён оборудование последнего поколения. Видимо, поэтому он и стоит рекордные 13,33 миллиарда долларов.
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