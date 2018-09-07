Самая дорогая военная техника

Авианосец «Викрамадитья», принадлежащий ВМС Индии, когда-то принадлежал России. После глубокой модернизации он превратился в современный корабль, на котором может разместиться до 30 летательных машин. Вес гиганта — 44 тонны, длина — 274 метра, ширина — 53 метра, а обслуживает его команда из 1 600 человек. Кстати, стоимость авианосца «Викрамадитья» — 2,4 миллиарда долларов. Существует ли другая военная техника, которая обходится столь же дорого?

1. Бомбардировщик Б-2. Этот самый дорогой в истории самолёт призван доставлять обычное и ядерное оружие через плотную противовоздушную оборону. Он имеет покрытие, которое гасит радиосигналы, поэтому обнаружить его крайне сложно. Дальность полёта — почти 10 км. Стоит Б-2 2,5 миллиарда долларов.

2. Подводная лодка Astute. Субмарины этого типа принадлежат Великобритании. Подлодка длиной 97 метров и шириной 11,3 метра оснащена с ядерным двигателем и способна развить скорость до 60 км/ч. Стоимость — 5,7 миллиарда долларов.