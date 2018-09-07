Факты, которые кажутся невероятными

В 1896 году австралийская газета сообщила, что нахождение в теле кита лечит ревматизм. Заметка такого содержания появилась после того, как один из читателей рассказал, что заметил уменьшение боли в суставах после этой странной процедуры. Подобные факты случаются в истории нередко, и вот тому подтверждения.

1. Проститутки древнего Китая употребляли травяной суп, который содержал мускус. Они были уверены, что он предохраняет от зачатия, на самом деле он приводил к бесплодию.

2. Существует компания, носящая название «Больница мягких игрушек». Специалисты компании заберут игрушку на машине скорой помощи, проведут осмотр, почистят, починят и даже выдадут больничный браслет с именем.

3. Кот Блэки — самый богатый кот в истории, который даже попал в Книгу рекордов. Когда его хозяин скончался в 1998 году, кот получил всё его состояние — 9 миллионов долларов.

4. Картофельные чипсы придумал в 1853 году разозлённый повар. Клиент закусочной, где он работал, несколько раз отказался от картошки-фри, потому что счёл её слишком толсто нарезанной. Тогда повар нашинковал картофель и вывалил его в кипящее масло, а после предложил клиенту. Тому блюдо пришлось по вкус.

5. Волосы могут расти на любом участке тела за исключением ладоней, ступней, губ и слизистых оболочек.