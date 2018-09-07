Житель Кемерово продает кота за 5 миллионов

На одном из сайтов появилось объявление о продаже животного, который, по уверению его хозяина, является медиумом.

“Британец”, по заверению его владельца, «видит привидения и духов», а также через него можно «общаться с потусторонним миром».

В качестве доказательства паранормальных способностей животного, его хозяин приводит историю о покупке дома. Семья планировала переехать в новый дом и уже подыскала неплохой вариант. Но когда в жилище запустили кота, тот сразу попятился и дал понять, что жить здесь, определенно, не стоит. Позже выяснилось, что кот-экстрасенс оказался прав: в доме раньше жила колдунья, известная своими темными делами.

Владелец уникального животного уверен, что кот будет прекрасным помощником для экстрасенсов и медиумов. Правда, не совсем понятно, зачем продавать питомца, обладающего столь выдающимися способностями. Да и, собственно, как при покупке проверить экстрасенсорный дар кота тоже не очень ясно.