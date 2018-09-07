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Житель Кемерово продает кота за 5 миллионов
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Житель Кемерово продает кота за 5 миллионов 

Рамблер 30 минут назад
Фото: depositphotos
На одном из сайтов появилось объявление о продаже животного, который, по уверению его хозяина, является медиумом.
“Британец”, по заверению его владельца, «видит привидения и духов», а также через него можно «общаться с потусторонним миром».
В качестве доказательства паранормальных способностей животного, его хозяин приводит историю о покупке дома. Семья планировала переехать в новый дом и уже подыскала неплохой вариант. Но когда в жилище запустили кота, тот сразу попятился и дал понять, что жить здесь, определенно, не стоит. Позже выяснилось, что кот-экстрасенс оказался прав: в доме раньше жила колдунья, известная своими темными делами.
Владелец уникального животного уверен, что кот будет прекрасным помощником для экстрасенсов и медиумов. Правда, не совсем понятно, зачем продавать питомца, обладающего столь выдающимися способностями. Да и, собственно, как при покупке проверить экстрасенсорный дар кота тоже не очень ясно.
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