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Поцелуй кобры и «голые» американские горки
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Поцелуй кобры и «голые» американские горки 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
У многих людей есть таланты. Кто-то виртуозно играет на музыкальных инструментах, кому-то ничего не стоит перемножить между собой в уме трехзначные числа, кто-то пишет невероятные картины. А что же делать тем, у кого особенных талантов не наблюдается, а кусочек пирога под названием «слава» урвать хочется? Искать в себе скрытые странные способности и устанавливать необычные рекорды. Например:

…разбить крышку от унитаза головой

Конечно, одной крышкой дело не обойдется. Например, Кевину Шелли, тренеру из Индианы пришлось привести в негодность целых 46 деревянных крышек от унитаза головой всего за одну минуту. Голова потом у него, конечно, болела, зато имя теперь занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Вот кому голова точно нужна не только для того, чтобы в нее есть!

…собрать флешмоб в костюмах пингвинов

Такое собрание «пернатых» было зафиксировано в Лондоне 12 ноября 2015 года. В черно-белые костюмы забавных птиц переоделись 624 человека. Все они собрались в одном месте и просто общались.

…прокатиться обнаженным на американских горках

И кто придумал, что британцы чопорные? Еще один весьма забавный рекорд поставили именно жители Великобритании. 102 человека человека решили прокатиться на знаменитом аттракционе, полностью обнажившись. Необычный рекорд был установлен летом 2010 года в одном из развлекательных парков.

…посмотреть фильмы, много фильмов

Киноман по имени Суреш Йоахим стал победителей самого длинного киномарафона в мире. Правда, участвовал в необычном соревновании он один. Мужчине удалось посмотреть 57 фильмов подряд, потратив на это 121 час и 18 минут. Интересно, после этого он не выбросил телевизор?

…пройтись «Лунной походкой»

Возможно вы удивитесь, но самую длинную «Лунную дорожку» сделал вовсе не Майкл Джексон. Хотя за свою карьеру поп-король наверняка прошел таким образом весьма большое расстояние, но хорват по имени Крунослав Будиселич решил зафиксировать свой рекорд. Длина «Лунной дорожки», пройденной молодым хорватом, — 5 км 700 м.

…поцеловать кобру

В 2006 году житель Малайзии Шахими Абдул Хамид решил подвергнуть свою жизнь опасности, но перебить рекорд 1999 года по количеству поцелуев с ядовитой змеей. За 3 минуты он успел поцеловать королевскую кобру 51 на глазах у изумленных очевидцев. Может, он просто надеялся, что она превратится в прекрасную девушку?
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