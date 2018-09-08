Обнаружены мумии вымерших сотни лет назад пингвинов

Ученым удалось обнаружить останки пингвинов Адель у побережья Восточной Антарктиды. Исследователи наткнулись на целое кладбище птиц.

Как стало известно из уже проделанных исследовательских мероприятий и специальной экспертизы, какие-то из найденных пингвинов погибли 200 лет назад. Но это оказалось не пределом — дальнейшие изучения показали, что оставшаяся часть найденных останков принадлежит пингвинам Адель, умершим почти 750 лет тому назад.

Ученые считают, что такая массовая гибель могла произойти в следствие катастрофичных изменений погодных условий — таяние льдов и огромное количество осадков могло поспособствовать уничтожению пингвинов.

Большинство из найденных останков принадлежало еще маленьким птенцам.