Череп индийца помог ему попасть в книгу рекордов

Навин Кумар из Индии поставил весьма необычный рекорд, ставший достойным записи в книгу рекордов Гиннеса.

Главным помощником в этом деле для индийца стал… его крепкий череп. Мужчина расколол им за одну минуту невозможное число грецких орехов. 217 ударов лбом — и рекорд засчитан. За то время, что ролик опубликован в Сети, его уже просмотрели более пятидесяти тысяч пользователей — не каждый день становишься свидетелем такого мероприятия.

Подобный метод уже был в свое время использован для достижения рекорда, правда, пакистанцем. Тот осилил лишь 155 орехов. Что ж, череп Кумара заслужил большего почета, действительно. Что стало со лбами бедных рекордсменов — не уточняется.