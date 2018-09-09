Жители Нью-Йорка устроили погоню за собакой

Собака, удравшая от своего хозяина, устроила настоящий переполох в Нью-Йорке.

Питомец, испугавшийся звуков и запахов большого города, бестолково носился по проезжей части, подвергая опасности и себя, и автомобилистов. Наконец беглянка была поймана и возвращена счастливому владельцу. Мужчина был глубоко признателен и поблагодарил всех, кто принял участие в необыкновенном кроссе.

Впрочем, как сказал один из участников ловли, желание помочь маленькому существу — самое искреннее и естественное, из тех, которые может испытывать человек.