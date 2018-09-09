Девушку остановила полиция, чтобы сделать предложение

Предложение руки и сердца в отношениях каждый пары — самый романтический момент. И мужчины стараются, чтобы их избранницы запомнили этот день. Эта девушка из Майами точно никогда не забудет этот день.

Девушка ехала в машине со своим бойфрендом, когда полиция потребовала остановиться. Полицейские попросили их выйти из машины, и в этот самый момент парень встал на одно колено и преподнес ей кольцо.

Удивленная девушка ответила согласием, хотя и заметила, что это по-настоящему сумасшедший поступок. Парень объяснил, что заранее договорился с полицейскими. Офицеры Джефф Мотола и Кристина О’Нил с удовольствием помогли романтику.