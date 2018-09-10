Магические тайны цифры 7

Сколько вы знаете крылатых выражений, пословиц, поговорок, где фигурирует цифра семь? У многих народов семёрка стала мистическим числом. В чём же причина такой популярности?

Изначально семёрка признавалась священной во многих религиях. В Древнем Египте цифра семь была символом вечной жизни, в античное царство мёртвых вели семь ворот, в храмах почти всех стран к алтарям ведут семь ступеней. Возможно, дело в том, что древние люди могли разглядеть на небе семь ярких светил: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Сатурн и Юпитер, которые символизировали божеств.

С течением веков мистическое значение семёрка приобрела и в повседневности. Так, учёные выяснили, что на Земле семь основных металлов: золото, серебро, железо, ртуть, олово, медь, свинец. В древности существовало семь знаменитых сокровищниц и семь самых богатых городов. Древние эскулапы полагали, что человеческое тело обновляется каждые семь лет.

Больше всего внимания на ночном небе всегда привлекал спутник Земли. Наши предки заметили, что лунный цикл состоит из четырёх фаз, каждая из которых длится семь дней. Ещё шумеры составили календарь, где каждый месяц состоял из четырёх недель по семь дней. А в Вавилоне каждый последний день фазы лунного цикла считался опасным, поэтому его выделяли для отдыха. Так что, вероятно, нам генетически предписано использовать в жизни эту цифру.