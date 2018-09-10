В Сахаре нашли Атлантиду

Мифический остров-государство Атлантида, впервые упомянутый в «Диалогах» Платона, занимает умы экспертов уже много лет.

Удивительный город, который многие эксперты считают местом, где когда-то была сосредоточена вся мировая власть, искали в Атлантическом океане, в Черном море и даже в Бразилии. Тщетно. И вот теперь некоторые исследователи заявляют, что поиски колыбели цивилизации все эти годы велись не там, где нужно. И даже уверены, что им удалось Атлантиду, наконец, найти.

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На You Tube-канале Bright Insight на днях появилось видео, в котором энтузиасты отметили геолакацию, которая, по словам авторов ролика, соответствует всему, что до сих пор было известно об Атлантиде. В частности, форма отмеченного объекта абсолютно совпадает с формой затерянного города.

Один нюанс — возможную Атлантиду обнаружили в пустыне Сахара. Команда You Tube-канала заявляет, что структура Ришат ("Око Сахары") и есть не что иное как затерянный город.

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Ранее полагали, что «Око Сахары» образовалось в результате падения метеорита, но эта теория не получила подтверждения. Специалисты договорились считать структуру Ришат природным образованием. И вот теперь возникла еще одно предположение о происхождении загадочного образования.

Сторонники новой теории собираются искать доказательства своей правоты, а также того факта, что на месте пустыни Сахара много тысячелетий назад располагалось море, на дно которого, как и писал Платон, ушла Атлантида.