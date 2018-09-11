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Факты, которые заставят вас волноваться
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Факты, которые заставят вас волноваться 

Рамблер 12 часов назад
Вы уже готовы узнать что-то новенькое об окружающем мире? Тогда смотрите.
1. В пятом сезоне шоу «Американский идол» отдали участникам больше голосов, чем при выборе президента Рональда Рейгана в 1984 году. Если в шоу голосовали 63 миллиона человек, то на выборах 54, миллиона.
2. Когда съёмки диснеевского серила «Парень познаёт мир» завершились, актёрам не разрешили ничего взять со съёмочной площадки. Однако актёр Райдер Стронг всё-таки украл куртку, в которой он снимался в ситкоме. Позже эту куртку украли из его машины.
3. Учёные доказали, что сердечно-сосудистая и дыхательные системы синхронизируются с темпом прослушиваемой человеком в данный момент музыки.
4. 37 процентов всего кокаина в мире употребляют американцы.
5. Во время Первой мировой войны невидимые чернила производили из спермы, потому что она не реагировала на основные вещества, с помощью которых невидимые чернила обнаруживали в то время.
6. Тон голоса девушки повышается, если собеседник ей нравится.
7. Самый высокий замок из песка построили на индийском пляже в 2017 году. Его высота составила 14,83 м, а основание — 161 м.
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