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Пес, говорящий по-японски, очаровал интернет
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Пес, говорящий по-японски, очаровал интернет 

Рамблер 3 часа назад
Пес по кличке Бени породы сиба-ину покорил пользователей Сети. Хозяйка обучает его японскому языку и довольно успешно, что доказывает видеоролик, набравший больше 100 тысяч просмотров.
Своеобразный разговор пса был опубликован в Twitter. Не все слова пока получаются, но некоторые, такие как "taberu" что значит есть и "hanbagu" — гамбургер, пес проговаривает вполне отчетливо.
После уроков Бени получает вкусную награду.
Таланты умной собаки произвели большое впечатление на подписчиков. Некоторые даже последовали примеру японки, и тоже принялись учить своих питомцев языку человека. А находчивые журналисты предлагают хозяйке сделать интервью с ее псом.
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