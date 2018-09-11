Пес, говорящий по-японски, очаровал интернет

Пес по кличке Бени породы сиба-ину покорил пользователей Сети. Хозяйка обучает его японскому языку и довольно успешно, что доказывает видеоролик, набравший больше 100 тысяч просмотров.

Своеобразный разговор пса был опубликован в Twitter. Не все слова пока получаются, но некоторые, такие как "taberu" что значит есть и "hanbagu" — гамбургер, пес проговаривает вполне отчетливо.

После уроков Бени получает вкусную награду.

Таланты умной собаки произвели большое впечатление на подписчиков. Некоторые даже последовали примеру японки, и тоже принялись учить своих питомцев языку человека. А находчивые журналисты предлагают хозяйке сделать интервью с ее псом.