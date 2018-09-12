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Информация, которая вам не понадобится
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Информация, которая вам не понадобится 

Рамблер 19 часов назад
Возможно, знание этих фактов ничего не изменит в вашей жизни, но почему-то не развлечь себя любопытной информацией? Итак, знали ли вы, что:
1. В канадском городе Калгари проводят занятия по йоге ярости. На уроках асаны выполняются под тяжёлую музыку с выкрикиванием ругательств и демонстрацией непристойных жестов.
2. Сальвадор Дали не платит секретарям зарплату, зато выдавал им комиссионные. Некоторые секретари к концу жизни получили семизначные суммы.
3. В 2014 году два испанских мошенника продали поддельную картину, которую якобы написал Франсиско Гойя. Получив за неё 1,7 миллиона швейцарских франков, они решили вложить их куда-нибудь. Тут-то и выяснилось, что деньги тоже были фальшивыми.
4. В 1969 году придумали пустышку для младенцев с магнитом. С её помощью предполагалось доставать металлические предметы, которые дети засовывали в рот.
5. В Таиланде цифра 5 произносится как «hа». Иногда вместо того, чтобы написать «hа— hа-hа», тайцы пишут «555».
6. Французский писатель Жорж Перек написал книгу «Пустота». Ни в одной слове в ней нет буквы е.
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