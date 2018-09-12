Информация, которая вам не понадобится

Возможно, знание этих фактов ничего не изменит в вашей жизни, но почему-то не развлечь себя любопытной информацией? Итак, знали ли вы, что:

1. В канадском городе Калгари проводят занятия по йоге ярости. На уроках асаны выполняются под тяжёлую музыку с выкрикиванием ругательств и демонстрацией непристойных жестов.

2. Сальвадор Дали не платит секретарям зарплату, зато выдавал им комиссионные. Некоторые секретари к концу жизни получили семизначные суммы.

3. В 2014 году два испанских мошенника продали поддельную картину, которую якобы написал Франсиско Гойя . Получив за неё 1,7 миллиона швейцарских франков, они решили вложить их куда-нибудь. Тут-то и выяснилось, что деньги тоже были фальшивыми.

4. В 1969 году придумали пустышку для младенцев с магнитом. С её помощью предполагалось доставать металлические предметы, которые дети засовывали в рот.

5. В Таиланде цифра 5 произносится как «hа». Иногда вместо того, чтобы написать «hа— hа-hа», тайцы пишут «555».