Ещё
Автора «Как убить своего мужа» обвиняют в убийстве мужа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автора «Как убить своего мужа» обвиняют в убийстве мужа 

360tv.ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
В 2011 году в свет вышла книга Нэнси Крэмптон Брофи «Как убить своего мужа». Автора пособия подозревают в убийстве собственного супруга, сообщило издание Newsweek.
68-летняя Брофи создала настоящее пособие, где описала подходящее для преступления оружие, мотивы и способы устранить свою вторую половинку. «Если убийство освобождает меня, то сидеть в тюрьме за это я, конечно же, не хочу», — писала Крэмптон Брофи.
Теперь полиция предполагает, что именно она причастна к смерти 63-летнего Дэниела Брофи. Его нашли мертвым 2 июня с огнестрельным ранением в Кулинарном институте Портленда. Миссис Брофи задержали спустя три месяца расследования, обвинив попутно в незаконном использовании огнестрельного оружия.
Перу Нэнси Брофи принадлежат романы «Ад на сердце» и «Неправильный муж». Автор известна комментариями по поводу того, почему для вдохновения ею была выбрана такая жуткая тема.
«Убийство, хаос и кровь кажутся мне естественными», — заявила она однажды журналистам, признавшись, что приучила мужа «спать одним глазом».
360tv.ru: последние новости
«Люди заходят и хихикают ‐ это же он!»: в Москве обнаружен самый сексуальный библиотекарь Лысая пассажирка устроила пьяный дебош во время полета в Стамбул Пустая книга "Причины голосовать за демократов" стала хитом Amazon
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что запрещалось делать старым девам на Кавказе
Кого боялся доисторический исполин12
Возьмут ли вас в разведку: советская задача на логику62
Как выглядели эротические открытки 100 лет назад18
Задача на внимательность взбудоражила соцсети35
Видео
03:42
Однорукая скрипачка покорила Сеть
Люди
00:41
Пес, говорящий по-японски, очаровал интернет
Безумный мир
02:00
Можно ли укусить себя за локоть
Безумный мир
04:01
Бесценные реликвии, которые мы потеряли
Истории Вещи
12:08
Самые сильные люди Земли
Люди
09:39
Шокирующая правда о кубинском команданте
Люди
06:02
Что вам не расскажут горничные в отеле
Места Люди
03:26
Информация, которая вам не понадобится
Безумный мир
07:17
Кого боялся доисторический исполин
Безумный мир
02:10
В сафари-парке лев забрался в машину к туристам
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение