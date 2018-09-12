Автора «Как убить своего мужа» обвиняют в убийстве мужа

В 2011 году в свет вышла книга Нэнси Крэмптон Брофи «Как убить своего мужа». Автора пособия подозревают в убийстве собственного супруга, сообщило издание Newsweek.

68-летняя Брофи создала настоящее пособие, где описала подходящее для преступления оружие, мотивы и способы устранить свою вторую половинку. «Если убийство освобождает меня, то сидеть в тюрьме за это я, конечно же, не хочу», — писала Крэмптон Брофи.

Теперь полиция предполагает, что именно она причастна к смерти 63-летнего Дэниела Брофи. Его нашли мертвым 2 июня с огнестрельным ранением в Кулинарном институте Портленда. Миссис Брофи задержали спустя три месяца расследования, обвинив попутно в незаконном использовании огнестрельного оружия.

Перу Нэнси Брофи принадлежат романы «Ад на сердце» и «Неправильный муж». Автор известна комментариями по поводу того, почему для вдохновения ею была выбрана такая жуткая тема.

«Убийство, хаос и кровь кажутся мне естественными», — заявила она однажды журналистам, признавшись, что приучила мужа «спать одним глазом».