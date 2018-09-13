Супруги 10 лет ничего не едят ради здоровья

Отказаться от еды на 2-3 дня, даже на неделю в принципе можно, а вот совершенно не употреблять пищу… За гранью реальности? Не совсем. Есть люди, которые полностью отказались от еды и живут так уже многие годы. Они утверждают, что питаются энергией солнца и космоса.

Акахи и Камилла познакомились в 2005 году и поженились через три года. Во время свадебного путешествия по Южной Америке они познакомились с бретарианством, согласно которому человек может обходиться без еды, поглощая жизненную силу через дыхание.

facebook.com/breatharianakahi

Супруги решили попробовать практиковать бретарианство. Сначала они перешли на веганскую диету, а затем и вовсе отказались от еды.

Акахи и Камилла утверждают, что сумели обойтись без подпитки организма продуктами целых три года. По словам супругов, эксперимент пошел им на пользу. Камилла говорит, что стала чувствовать себя более здоровой, у нее исчезли проблемы с лишним весом, Акахи вторит жене, заявляя, что не перестает радоваться тому, что 10 лет назад они решились питаться воздухом в буквальном смысле этого слова.

Правда, супруги признают, что несколько кусочков фруктов или овощей в неделю себе все же позволяют. Но, как они утверждают, делают это не из-за голода, а просто потому что хочется вспомнить их вкус.

У пары двое здоровых детей, причем когда Камилла вынашивала первого ребенка, то практиковала так называемые «принципы бретарианской беременности»: за 9 месяцев женщина ела твердую пищу всего 5 раз. При этом все анализы крови у солнцеедки были идеальными и в срок она родила абсолютно здорового мальчика.

Кстати, своих детей Акахи и Камилла к бретарианству не принуждают, позволяя им есть все, что они хотят будь то пицца, мороженое, фрукты или мясо. Родители-солнцееды уверены, что когда их малыши подрастут, сами сумеют выстроить здоровые отношения с едой.

facebook.com/breatharianakahi

Пока же супруги живут полноценной жизнью, не отказывая себе в разного рода удовольствиях, еда в число которых точно не входит. Акахи и Камилла говорят, что когда они отказались от еды, у них появилось больше возможностей, например, путешествовать по миру. «Представляете, сколько денег мы сэкономили на еде?», — шутят супруги.

Внимание! Следует помнить о том, что не каждый человек может вот так же запросто отказаться от еды. Есть случаи, когда практики бретарианства приводили к летальному исходу.