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Глупости, оказавшиеся правдой
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Глупости, оказавшиеся правдой 

Рамблер 14 часов назад
Вам кажется, что вы знаете столько, что вас уже нельзя удивить? Что ж, давайте проверим, известны ли вам эти факты.
1. Компьютер не портит зрение. 20 лет специалисты вели наблюдение за 4 500 малышей в возрасте от 6 до 11 лет и за это время не обнаружили никакой связи между ухудшением зрения и использование компьютера.
2. В доступной для наблюдения части Вселенной звёзд больше, чем всех песчинок на пляжах и в пустынях. Учёные выяснили, что число звезд, которые можно заметить с помощью современной техники, — 70 000 000 000 000 000 000. Но, скорее всего, их число ещё больше.
3. На планете есть существо, которое живёт вечно. Медуза turritopsis nutricula умеет превращаться из зрелой особи в незрелый полип, а потом снова возвращаться в зрелое состояние. Таким образом, она никогда не умирает.
4. У нас есть продукт, который никогда не портится. В древних гробницах исследователи часто находят горшки с мёдом, причём он не портится веками.
5. Мухи гораздо решительнее человека. Небольшие существа анализируют движения по более точной шкале, это помогает им уворачиваться от крупных хищников.
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