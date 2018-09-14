Пугающие странности на гугл-картах

Гугл-карты облегчают жизнь туристам, а тем, кто не желает выбираться за пределы собственного дома, позволяют совершить виртуальное путешествие. Но иногда на картах обнаруживаются довольно странные объекты.

1. Когда на гугл-картах пользователи увидели разбившийся самолёт, они задались вопросом, почему о катастрофе никто не знает. Лайнер развалился пополам, крыло треснуло, и можно было предполагать, что жертвы были. Однако СМИ не сообщали о катастрофе. Кто-то вспомнил, что кадры такой катастрофы мелькали в сериале. Возможно, на карты попал момент съёмок.

2. В 2006 году 72-летний американец, у которого диагностировали рак, бесследно исчез. Родственники безуспешно разыскивали его, пока пользователи гугл-карт не разглядели в озере Мичиган контуры машины. Автомобиль подняли, в нём-то и был мужчина, покончивший с собой.

3. Устрашающее лицо на поверхности Земли нашли внимательные любители гугл-карт. В Чукотском автономном округе есть место, которые с высоты выглядит как страшное лицо.

4. На одной из уличных фотографий из Франции пользователи рассмотрели нечто странное. На балконе стоит существо, походящее на пришельца или монстра. Никто не может сказать, кто это или что это, но не исключено, что обитатели квартиры просто решили пошутить над прохожими, выставив на балкон манекен или куклу.

О других странностях гугл-карт узнайте из видео.