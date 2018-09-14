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Поможет ли кукла вуду в борьбе с начальством?
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Поможет ли кукла вуду в борьбе с начальством? 

Рамблер 11 минут назад
Фото: depositphotos.com
Шнобелевская премия или The IgNobel Prize — пародийная научная премия, которая присуждается за необычные и остроумные исследования, которые, по задумке создателей, "сначала заставляют смеяться, а потом — задуматься".
Итак, в этом году ученые из Мичигана взяли приз за доказательство пользы американских горок для выведении камней из почек, а британец Джеймс Коул получил награду за исследование людоедства во времена палеолита. Он пришел к выводу, что съеденный в те времена человек был значительно менее калорийным, чем современное мясо животных.
Одними из самых странных исследований в этом году стали работы, посвященные использованию магических кукол вуду против несправедливых начальников и по использованию почтовых марок для определения ночной эрекции. По первому исследованию ученые пришли к заключению, что "магия не работает, но успокоиться помогает". Лауреаты второго необычного исследования утверждают, что их способ оказался крайне простым в сравнении с такими, как плетизмографии.
Еще одну интересную работу, отмеченную премией, проделали Теа Блейклер и ее коллеги. Они доказали, что большинство людей, использующих сложными технологии или гаджеты, не читают инструкции к ним, в связи с чем не используют все их функции — потому что не знают о них.
Всего было 10 номинаций, все победители получили денежное вознаграждение в 10 триллионов зимбабвийских долларов. Несмотря на огромную цифру, на эти деньги практически ничего купить нельзя из-за деноминации.
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