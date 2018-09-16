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Фото автомобиля-"невидимки" озадачило Сеть
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Фото автомобиля-"невидимки" озадачило Сеть 

Рамблер 5 часов назад
Фото: u/Tittzo
Пользователь под ником u/Tittzo показал фото "исчезнувшего" автомобиля.
Снимок был опубликован на популярном портале Reddit. Пользователи портала немедленно сравнили автомобиль с хищником и популярной франшизы, который также способен исчезать.
А вы сможете увидеть автомобиль на этой фотографии?
u/Tittzo
Если вы присмотритесь внимательнее, то сможете увидеть сначала колесо, а затем и корпус черного автомобиля, который хорошо вымыт и отполирован до зеркального блеска. Фото сделано под таким углом, что пространство отражается, а автомобиль как бы "растворяется" в нем.
Не все смогли оценить необычность изображения, кое-кто заподозрил автора снимка в применении фоторедакторов. Но многим фото понравилось, в комментариях пользователи отмечали, что испытывают чувство смятения и даже страха, а также предположили, что такую технологию маскировки могут использовать военные.
Комментарии
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