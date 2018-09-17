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Факты, потрясающие воображение
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Факты, потрясающие воображение 

Рамблер 11 часов назад
Вы знали, что в США установлено 6 900 000 торговых автоматов, и это рекордное число? А вот ещё несколько любопытных фактов, способных поразить воображение.
1. Персонаж комиксов Сноуфлейм покрывается белым пламенем после употребления кокаина.
2. Петух, изображённый на коробке кукурузных хлопьев, носит имя Корнелиус.
3. Когда вы краснеете, румянцем покрываются не только щёки, но и живот.
4. Ацтеки называли броненосцев «черепахокроликами».
5. Для Суперкубка-2017 бренд чипсов Tostitos разработал пакет, который сообщал о наличии алкоголя. Датчик, расположенный в верхней части упаковки, улавливал дыхание и определял, что в выдыхаемом человеком воздухе есть алкоголь.
6. На Земле живут черви, способные есть и переваривать полиэтилен, из которого состоят производят пакеты. Кстати, полиэтиленовые пакеты — это 40 процентов используемого в Европе пластика.
7. В городе Амерсфорт в Нидерландах построили дом, украшенный 22 эмоджи.
8. У старейшей женщины Канады, которой 112 лет, 9 внуков, 22 правнука и 10 праправнуков.
9. 26 апреля 2017 года космический аппарат NASA «Кассини» вернулся на Землю. Он совершил уникальный полёт между Сатурном и его кольцами.
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