Где нашли облако, которое пахнет малиной и ромом

В 1988 году учёные, изучающие космическое пространство нашли пульсар, который, казалось, разрывал всё вокруг. Эта нейтронная звезда вращается вокруг себя со скоростью 600 оборотов в секунду и обходит звезду-белый карлик за девять часов. Колоссальное электромагнитное излучение постепенно убивает звезду и примерно через миллиард лет пульсар «сожрёт» её. За это космологи назвали пульсар «Чёрная вдова»: как известно, самки пауков этого вида убивают самцов после спаривания. И это не единственный интересный факт о космосе.

1. При взгляде на Солнце с Земли оно кажется не таким уж огромным. На самом деле в Солнце поместится примерно 1 300 000 наших планет.

2. Если отлететь на 390 лет от Млечного пути, то можно попасть к газопылевому облаку Стрелец B2, где рождаются звёзды. Его длина — 100 световых лет и весит оно в 3 000 000 раз больше Солнца, а пахнет оно малиной и ромом.

3. Существует астероид Харикло, у которого есть кольца, подобные кольцам Сатурна.

4. Самая большая группа галактик во Вселенной носит название «Толстушка». Свет идёт до неё 7 000 000 000 лет.

5. На космических аппаратах «Вояджер», которые отправило в космос НАСА в 1977 году, находятся позолоченные носители с приветствиями на земных языках, изображениями мужчины и женщины, различные звуки, песнями и рисунками. Оба корабля до сих пор поддерживают связь с Землёй.

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