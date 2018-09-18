Сравнения, переворачивающие мир

Знали ли вы, что комары на планете убивают за один день больше людей, чем акулы убили за прошлый век? В 2016 году от укусов комаров ежедневно гибло в среднем 1 470 человек, а вот из-за акул с 1916 по 2016 году погибло 1 035 человек. Это удивительное сравнение показывает, как мало мы знаем об окружающем мире. И вот ещё несколько таких сравнений.

1. Времена, когда жила Клеопатра, ближе к моменту начала освоения космоса, чем к постройке пирамид. Пирамиды появились за 2 500 лет до рождения Клеопатры, а высадка на Луну произошла 2 000 лет спустя.

2. Если бы атом был размером со стадион, его ядро было бы горошиной, лежащей в центре.

3. Наценка, которую делают продавцы на прохладительные напитки, составляет почти 1 000 процентов.

4. В 1860 году из Миссури в Орегон человек добирался за 4 месяца. Через столетие американский космически корабль «Апполон-11» за 4 дня долетел до Луны.

5. Гильотина в последний раз использовалась во Франции для смертной казни в 1977 году. Тогда же появился первый компьютер Apple.

6. В 2015 году люди сделали триллион фотографий. Это значит, что сейчас за 1 минуту в мире делают больше фотографий, чем было сделано за весь девятнадцатый век.

7. На каждого человека в мире приходится 1 400 000 муравьёв.