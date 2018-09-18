Ещё
Сравнения, переворачивающие мир
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сравнения, переворачивающие мир 

Рамблер 2 часа назад
Знали ли вы, что комары на планете убивают за один день больше людей, чем акулы убили за прошлый век? В 2016 году от укусов комаров ежедневно гибло в среднем 1 470 человек, а вот из-за акул с 1916 по 2016 году погибло 1 035 человек. Это удивительное сравнение показывает, как мало мы знаем об окружающем мире. И вот ещё несколько таких сравнений.
1. Времена, когда жила Клеопатра, ближе к моменту начала освоения космоса, чем к постройке пирамид. Пирамиды появились за 2 500 лет до рождения Клеопатры, а высадка на Луну произошла 2 000 лет спустя.
2. Если бы атом был размером со стадион, его ядро было бы горошиной, лежащей в центре.
3. Наценка, которую делают продавцы на прохладительные напитки, составляет почти 1 000 процентов.
4. В 1860 году из Миссури в Орегон человек добирался за 4 месяца. Через столетие американский космически корабль «Апполон-11» за 4 дня долетел до Луны.
5. Гильотина в последний раз использовалась во Франции для смертной казни в 1977 году. Тогда же появился первый компьютер Apple.
6. В 2015 году люди сделали триллион фотографий. Это значит, что сейчас за 1 минуту в мире делают больше фотографий, чем было сделано за весь девятнадцатый век.
7. На каждого человека в мире приходится 1 400 000 муравьёв.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От скуки: на что готовы люди, лишь бы не работать
Ужасные привычки советских людей212
Ретт Лэмб: мальчик, который никогда не спал1
Тест по истории для отличников95
На что имели право женщины при блатных в лагерях143
Видео
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
01:02
Китаец «гуляет» по улицам с роботом-танком
Вещи
01:33
Создан робот, способный копировать полет насекомых
Вещи
06:04
Мифические существа. вызывающие кошмары
Безумный мир
13:25
Шокирующие находки на гугл-картах
Места
02:35
Кто сказал, что деньги не пахнут
Истории
10:03
Сравнения, переворачивающие мир
Безумный мир
11:13
Где нашли облако, которое пахнет малиной и ромом
Безумный мир
05:34
Кто заказал компьютерную мышь
Вещи
03:11
Факты, потрясающие воображение
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение