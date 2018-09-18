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Мифические существа. вызывающие кошмары
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Мифические существа. вызывающие кошмары 

Рамблер 59 минут назад
В мифах и легендах часто фигурируют выдуманные существа. Некоторые мифические персонажи отличаются добродушием и охотно помогают людям, другие предпочитают оставаться незаметными, а третьим по вкусу злодеяния. С этими существами точно никому не хотелось бы встретиться.
1. Драага, персонаж мифологии викингов. Драага похожа на зомби, это призрак умершего викинга, который живёт в могиле. Викинга хоронили людей, снабдив их всем необходимым, что могло потребоваться в загробной жизни, и драаги охранили скарб и драгоценности. Викинги были уверены, что если, по какой-то причине вскрыв могилу, они найдут покойника не в том положении, в каком он был похоронен, то он стал драагой.
2. Альп, порождение немецкого фольклора. Агрессивный вампир, приходящий в ночные кошмары, формируется из духов умерших родственников и детей. Он обычно мужского пола, но у него есть и женская ипостась. Выглядеть альп может как угодно, но его отличительная черта — шляпа, в которой заключена магическая сила. Существо нападает на спящих людей, предпочитая женщин, и превращает их сны в кошмарные.
А кто такие банши, откуда взялись джинны и как выглядит Баба Яга, вам расскажет видео.
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