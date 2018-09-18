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«Фокус» с исчезновением напугал детей
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«Фокус» с исчезновением напугал детей 

Рамблер 4 часа назад
Родители разыгрывают детей, заставляя их поверить в магию.
Взрослые внушают детям, что те стали невидимыми и даже предъявляют им доказательства «волшебства».
Для этого фокуса «чародеям» требуются лишь покрывало и актерские способности. Ну и сила внушения, конечно. Суть розыгрыша состоит в том, что родители усаживают ребенка на стул или диван, говоря, что сейчас он станет настоящим невидимкой. После этого на чадо набрасывают плед или покрывало, произносят заранее заготовленную «волшебную» фразу и, сдергивая завесу, делают вид, что ребенок исчез.
Удивленные дети действительно верят, что стали невидимыми. И поначалу их это очень забавляет. Но через некоторое время они начинают кричать, что хотят, чтобы их увидели, некоторые заливаются плачем и пугаются. И тут уже главное — не переиграть.
Для усиления эффекта можно заранее сделать фото без ребенка, чтобы показать ему, когда он снова станет «видимым».
Кстати, на подобную уловку попадаются и взрослые. Собственно, сам фокус начали повторять поклонники шоу «Magic for Humans», в котором известный фокусник Джастин Уилман разыграл одного из зрителей. Сначала иллюзионист действительно показал трюк с исчезновением человека. А затем предложил поучаствовать в фокусе одного из зрителей. Когда с добровольца сдернули покрывало, все вокруг сделали вид, что не видят его. Молодой человек поверил.
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