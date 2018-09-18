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Запертый в машине медведь выбил окно и ушел
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Запертый в машине медведь выбил окно и ушел 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: pixabay.com
В американском городе Ашвилл, штат Северная Каролина, черный медведь вырвался из запертой машины через окно. Об этом сообщает ABC 13.
Хозяйка автомобиля припарковала его возле дома родителей и ушла. Пока ее не было, медведь ухитрился открыть одну из дверей машины и забрался внутрь. Когда женщина вернулась, она не заметила животное, но обратила внимание на распахнутую им дверь. Захлопнув ее, она снова ушла.
Через полчаса женщина вышла к автомобилю за вещами и увидела на запотевшем стекле след медвежьей лапы. Это ее насторожило. Пока она размышляла, что делать дальше, медведь забеспокоился. Он нажал на клаксон, включил сигнализацию и стал раскачивать машину.
Вместе с мужем женщина попыталась открыть двери дистанционно, но к тому времени животное успело сломать автоматику. Тогда ее муж отпер дверь вручную и отскочил. Медведь не стал ее открывать, а выбил окно, не без труда вылез через него, после чего скрылся на соседской кухне.
Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на человека.
В мае сообщалось, что в Коннектикуте испуганный медведь застрял в машине и принялся сигналить. На помощь владелице пришли полицейские, которые вскрыли автомобиль, после чего зверь убежал прочь.
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