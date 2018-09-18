Ещё
Фермер вырастил вместо цыпленка эму
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фермер вырастил вместо цыпленка эму 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @georgeosgood1
Фермер Джордж Осгуд решился на интересный эксперимент и приобрел яйца эму, чтобы попробовать вывести птицу в инкубаторе. Из четырех яиц повезло только с одним. Так на ферме появился эму, которого назвали Полом. Впрочем, через некоторое время Джордж понял, что Пол — девочка и переименовал его в Полу.
Пола выросла вместе с курами и собакой, и отлично себя чувствует, несмотря на то, что в детстве подхватила серьезную инфекцию. к счастью, местный ветеринар имел опыт работы в южных странах и смог вылечить эму.
@georgeosgood1
Джордж рекламирует свою любимицу в микроблоге. Пола отлично ладит со всеми обитателями фермы, и умудрилась перенять повадки собаки, кур и человека.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шокирующие сексуальные традиции народов мира
Кто на самом деле сочинил романы про Остапа Бендера52
Как в СССР рекламировали машины и нижнее белье21
Самые неожиданные факты о русских1
Тайны озера Восток в Антарктиде1
Видео
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
01:02
Китаец «гуляет» по улицам с роботом-танком
Вещи
01:33
Создан робот, способный копировать полет насекомых
Вещи
11:07
Тайны озера Восток в Антарктиде
Места
06:04
Мифические существа, вызывающие кошмары
Безумный мир
13:25
Шокирующие находки на гугл-картах
Места
02:35
Кто сказал, что деньги не пахнут
Истории
10:03
Сравнения, переворачивающие мир
Безумный мир
11:13
Где нашли облако, которое пахнет малиной и ромом
Безумный мир
05:34
Кто заказал компьютерную мышь
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение