Фермер вырастил вместо цыпленка эму

Фермер Джордж Осгуд решился на интересный эксперимент и приобрел яйца эму, чтобы попробовать вывести птицу в инкубаторе. Из четырех яиц повезло только с одним. Так на ферме появился эму, которого назвали Полом. Впрочем, через некоторое время Джордж понял, что Пол — девочка и переименовал его в Полу.

Пола выросла вместе с курами и собакой, и отлично себя чувствует, несмотря на то, что в детстве подхватила серьезную инфекцию. к счастью, местный ветеринар имел опыт работы в южных странах и смог вылечить эму.

@georgeosgood1

Джордж рекламирует свою любимицу в микроблоге. Пола отлично ладит со всеми обитателями фермы, и умудрилась перенять повадки собаки, кур и человека.