Невероятные вещи, которые могут с вами произойти

Представьте, что вы встретились с 30 незнакомцами. Вероятность того, что вы родились в тот же день, что и один из этих незнакомцев, 1 из 12. И это удивительно! А что ещё невероятного может произойти с человеком?

1. Был 1 шанс из 1 500, что вы появитесь на свет с 11 пальцами на руках или ногах.

2. Вероятность того, что мальчик, который занимается в школе хоккеем, станет профессиональным игроком, составляет 1 из 598. А вот юным баскетболистам повезло меньше, только 1 из 11 770 детей прорывается в профессионалы.

3. Если вы хотите угадать чужой пин-код из 4 цифр, то ваш шанс 1:1 000.

4. Бояться попадания молнии особо не стоит, ведь вероятность этого события 1:12 000, но завязать романтические отношения с супермоделью ещё менее вероятно: это сможет сделать лишь 1 мужчина из 88 000.

5. Несмотря на то, что акулы считаются опасными хищниками, риск нападения акулы на человека 1:8 000 000.

6. Шанс угадать 6 номеров в лотерее «6 из 45» составляет 1:8 145 060.

7. Вероятность попадания астероида в человека 1:74 717 000. Но даже это событие куда вероятнее, чем выигрыш в крупнейшую в мире лотерею Power Ball, вероятность которого составляет 1 из 175 000 000.