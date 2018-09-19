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Когда придумали пианино с кошками
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Когда придумали пианино с кошками 

Рамблер 1 час назад
Вы знали, что дизайнер Ральф Лорен на самом деле Ральф Лифшиц? В шестнадцатилетнем возрасте он сменил фамилию, потому что его дразнили в школе. А вот ещё занятные факты о людях, местах и вещах.
1. Элвис Пресли единственный раз участвовал в рекламной кампании, написав джингл для пончиков.
2. В Великобритании работает компания «Виниловый конец». Сотрудники могут запечь прах в виниловую пластинку, на которую будет записан голос усопшего, его любимая музыка или завещание.
3. В 1939 году ганстер Аль Капоне вышел из тюрьмы, но попал в больницу с частичным параличом. После излечения он подарил больнице два вишнёвых дерева.
4. В Германии в 16 веке придумали музыкальный инструмент катценклавир. В его отсеках сидели кошки, а сами отсеки были соединены с клавишами. При нажимании на клавишу хвост кошки колол гвоздь, и она мяукала.
5. В марокканской пустыне живут пауки, умеющие кувыркаться. Таким способом они убегают от жары.
6. Пчёлы могут увидеть ультрафиолетовые волны. Именно поэтому они так любят цветы, на которых есть узоры, видные только в ультрафиолетовом свете.
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