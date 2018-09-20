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Когда мы колонизируем Луну
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Когда мы колонизируем Луну 

Рамблер 3 часа назад
Учёные и исследователи давно рассматривают Марс как объект колонизации. Но почему игнорируется Луна, наш ближайший сосед? Возможно, Луна — не самое комфортное место для человека?
Поверхность спутника изрыта кратерами и вулканами и покрыта пылью, которая может быть потенциально опасна. Атмосферы на Луне практически нет, так что на неё постоянно падают космические тела. Кроме того, тончайший газовый слой не защищает поверхность от губительного солнечного излучения. Но, по версии некоторых учёных, так было не всегда. Миллиарды лет назад планеты Солнечной системы и Луна подверглись бомбардировке космическими телами, из-за чего постоянно происходили извержения вулканов. Кратеры заполнялись лавой, это создало растянутые на сотни километров моря. Лунная лава выделяла летучие вещества, по мере распространения которых формировалась атмосфера. Она была много тоньше нынешней земной, но толще той, что сейчас имеется на Марсе. Из-за извержений образовались и триллионы кубометров воды, которая, как полагают, пробилась к полюсам спутника и сейчас может концентрироваться в областях, которые постоянно находятся в тени. Не исключено, что новые исследования Луны прояснят кое-какие подробности о наличии воды на ней и дадут повод задуматься о её колонизации.
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