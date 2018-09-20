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Для фотографий на документы придумали новый формат
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Для фотографий на документы придумали новый формат 

Рамблер 1 час назад
Фото: twitter.com/alanaappel
Фотографии на документах часто оставляют желать лучшего. Мало кто может сказать, что нравится себе на снимке в паспорте или, например, рабочем удостоверении. Да и на многих школьных фото, откровенно говоря, ученики получаются отнюдь не замечательно.
“Сядьте прямо. Подбородок повыше. Смотрите прямо перед собой”. Эти фразы слышал, наверно, каждый. Но вот ученикам одной из старших школ Детройта, штат Мичиган повезло. На фотографиях их школьных документов больше нет скучных лиц и официальных нарядов.
Ученикам позволили поместить на удостоверения личности снимки, на которых они предстают в образах любимых персонажей фильмов, забавных мемов и других всем известных героев.
Руководство школы считает, что таким образом дети позитивно начинают новый учебный год.
Этой традиции уже не один год. И детям она очень нравится. Ежегодно они готовятся к тематической фотосессии, продумывая детали своего образа до мелочей. А потом с удовольствием делятся результатами в соцсетях, не забывая поставить хэштег #NFID19.
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