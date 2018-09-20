Теории, вызывающие оторопь

В конце прошлого появилась теория Великого фильтра. Суть её состоит в том, что между развитыми цивилизациями и первыми зачатками жизни существует Великий фильтр, останавливающий жизнь. Его существование объясняет тот факт, что мы до сих пор не нашли инопланетный разум. С учётом Великого фильтра мы принадлежим к одному из трёх типов. Либо наша цивилизация уже прошла фильтр, а цивилизации на других планетах — ещё нет, поэтому мы и не встречаемся. Возможно также, что мы — первые во Вселенной и идём по пути, ведущем к колонизации других планет. Третий вариант предполагает, что мы ещё не дошли до фильтра, но как только мы дойдём до него, нас уничтожат.

Но есть и другие, не менее занятные и интригующие теории, но от некоторых придумок вам может стать страшно. Например, теория шестого массового вымирания. По мнению некоторых биологов, мы живём в эпоху шестого массового вымирания. К началу девятнадцатого века население планеты превысило отметку в миллиард. Но всего за два столетия оно выросло до 7,5 миллиардов, и это имеет негативные последствия для планеты. Рост будет продолжаться только до тех пор, пока население не достигнет критической отметки или не вымрет.

И ещё об 11 пугающих теория рассказывает сюжет.