Где охотятся на пиво

Хотелось бы вам поохотиться на пиво? Каждое пасхальное утро на кеги в местном лесу охотятся студенты Хемпширского колледжа. По традиции кеги покупают студенты-старшекурсники и прячут в укромных уголках леса. А вот ещё несколько забавных фактов и нашем мире.

1. У некоторых людей есть фобия, состоящая в страхе перед золотом. Она называется «аурофобия». Страдающие этим страхом люди не выносят вида золота.

2. Сырая красная фасоль может вас отравить. Съев несколько фасолин, вы через пару часов почувствуете симптомы.

3. Когда астронавты находятся на космических шаттлах, НАСА звонит им каждое утро, чтобы разбудить.

4. Даже Вторая мировая война не помешала финским солдатам пользоваться саунами. Они возводили их поблизости от мест дислокации и посещали по ночам.

5. Богатые китайцы могут избежать заключения. Чтобы не сидеть в тюрьме, они ищут двойника, как две капли воды похожего на себя, и платят ему за время, проведённое в заключении.

6. Китайский фермер установил на крыше дома построенную собственноручно копию американского космического челнока.

7. В горсти морской воды содержатся миллионы бактерий, сотни тысяч клеток фитопланктона и десятки тысяч клеток зоопланктона.