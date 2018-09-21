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Безумные факты о нашем мире
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Безумные факты о нашем мире 

Рамблер 2 часа назад
Знаете ли вы, что первый президент СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе? В 1997 году он рекламировал пиццу Pizza Hut вместе с 10-летней внучкой. А сейчас ещё несколько фактов о людях, вещах и местах.
1. Гремучая змея может сделать бросок со скоростью 1,8 метров в секунду.
2. В 2016 году 54-летний мужчина преодолел 3 200 по реке Юкон на риверборде. Ему потребовалось на это 75 дней. Ежедневно он проводил в воде около 6 часов.
3. Молоко морских слонов по консистенции походе на пудинг. Это маслянистое молоко так питательно, что новорождённые детёныши набирают почти 60 килограммов за три недели.
4. Американские разработчики придумали батарейку, работающую на сахаре. Её ёмкость в 10 раз больше, чем ёмкость литиевой модели.
5. Исследования, проведённые в США, показали, что 7-8 человек из 100 имеют посттравматическое расстройство. То есть сейчас в стране около 8 миллионов взрослых имеют это расстройство.
6. Первый спортсмен, который завёл аккаунт в Твиттере, — американский баскетболист Шакил О’Нил. Там же он с помощью видео сообщил, что уходит из NBA. Причём в NBA об этом ещё не знали.
7. Плодовитость женщины снижается уже на четвёртом десятке. Вероятность беременности в 40 лет — всего 5 процентов.
8. Смазка WD-40 — отличное средство для уничтожения тараканов и других насекомых.
9. Официальная резиденция президента Южной Кореи носит название Синий дом.
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