Невероятные совпадения, которые все-таки случились

Японский инженер Цутому Ямагути 6 августа 1945 года был в Хиросиме. В тот день на город упала ядерная бомба, в результате взрыва мужчина получил множественные ожоги и срочно отправился домой. Через три он уже вернулся домой и воссоединился с семьёй, которая жила в Нагасаки. 9 августа на город упала другая ядерная бомба. Цутому Ямагути — единственный человек, переживший два ядерных взрыва. И это сложно назвать простым совпадением. Кстати, мужчина не просто пережил две страшнейших в истории человечества бомбардировки, но и прожил долгую жизнь: он скончался в 2010 году в возрасте 93 лет.

А вот ещё несколько очень странных совпадений, которые заставляют поверить в сверхъестественное.

Актёр Энтони Хопкинс в семидесятые годы подписал контракт на фильм «Девушка с Петровки» по книге «Девушка с Петровки» Джорджа Фейфера. Но купить книгу ему не удалось, так что расстроенный артист спустился в метро и собрался домой. Внезапно он увидел эту самую книгу, которая просто лежала на скамейке. Но история продолжилась и дальше. Спустя время Хопкинс встретился с Фейфером, и тот посетовал, что даже у него самого нет ни одного экземпляра, ведь последний он отдал другу, а друг по рассеянности оставил его где-то в метро.

В 1973 году в городке на Бермудских островах таксист сбил 17-летнего парня, ехавшего на мопеде. Спустя два года на том же перекрёстке тот же таксист, который вёз того же пассажира, сбил ещё одного парня, двигавшегося на мопеде. Им оказался младший брат сбитого два года назад молодого человека и ему тоже было 17.