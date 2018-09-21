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Сестра Майли Сайрус продает свои слезы
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Сестра Майли Сайрус продает свои слезы 

Рамблер 1 час назад
Фото: @noahcyrus
На что только не идут голливудские звезды, чтобы привлечь внимание фанатов!
Сестра скандально известной певицы Майли Сайрус Ноа недавно выпустила новый мини-альбом, песни которого посвящены ее бывшему парню и расставанию с ним. В дополнение к музыкальному альбому желающие могут приобрести бутылочку со слезами Ноа, которые, по-видимому, она выплакала, когда горевала из-за разрыва с молодым человеком.
"Здесь находятся 12 слез, которые выплакала Ноа Сайрус, когда грустила", — гласит надпись на пузырьке. Кроме того, на нем есть этикетка с предостережением: "Употребление этих слез людьми не рекомендуется, потому что слезы обычно довольно соленые и это будет очень странно, если вы выпьете чьи-то слезы".
Угадайте, сколько стоит бутылочка слез не самой известной певицы?! 12 тысяч долларов!..
@pizzaslime
Оказывается, такой необычной акцией девушка хочет, кроме того, привлечь внимание к своей новой коллекции одежды, созданной совместно с брендом Pizzaslime.
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