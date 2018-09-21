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Пауки захватили пляж в Греции и всех распугали
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Пауки захватили пляж в Греции и всех распугали 

Рамблер 50 минут назад
Нашествие пауков произошло на западном побережье в греческом городе Этолико.
Жаркая погода привела к тому, что сначала на берегу появилось аномальное количество комаров. Маленькие летучие насекомые стали отличной пищей для пауков, которые поспешили сплести как можно больше паутины для охоты на них.
Пауки покрыли паутиной весь берег и тем самым напугали не только туристов, но и местных жителей. Причем кусты, деревья и пальмы тоже были затянуты белой пеленой.
Пауки, живущие на своей паутине, не представляют опасности для человека. Но даже те, кто не страдает арахнофобией, боятся ступить на побережье. Более того, членистоногие теперь размножаются в два раза больше, и их число возрастает не по дням, а по часам.
"Эти пауки не опасны для людей и не нанесут никакого ущерба флоре района. Их вечеринка закончится, и они вскоре умрут", — заявляет биолог Мария Хатзаки.
Но пока что на берегу никто не рискует отдыхать.
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