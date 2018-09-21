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Засыпающий с кошками дед заработал 1000 долларов
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Засыпающий с кошками дед заработал 1000 долларов 

Ридус 47 минут назад
Фото: Ридус
Однажды в кошачий приют американского штата Висконсин пришёл 75-летний Терри Лауэрман (Terry Lauerman) и спросил, может ли он ухаживать за кошками. Основательница приюта согласилась и оформила мужчину волонтёром.
С тех пор Терри приходил каждый день и старательно чистил и расчёсывал кошек, а также много гладил их и в конце концов засыпал вместе с пушистыми созданиями на любой подходящей для этого поверхности.
Сотрудники заметила забавную привычку нового волонтёра и стали делать фотографии дедушки в обнимку с котиками, а потом опубликовали их на страничке приюта «Safe Haven» в Facebook. Публикация внезапно стала популярной и собрала уже 63 тысячи лайков, 17 тысяч репостов и более 5 тысяч комментариев.
После того, как Терри узнал о неожиданно свалившейся на него популярности, он попросил всех прочитавших пост, пожертвовать 5 долларов приюту, а также пожелать ему, чтобы он выиграл в лотерею и пообещал, что все деньги отдаст кошкам. На настоящий день благодаря засыпающему волонтёру приют собрал уже больше $1000.
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