Засыпающий с кошками дед заработал 1000 долларов

Однажды в кошачий приют американского штата Висконсин пришёл 75-летний Терри Лауэрман (Terry Lauerman) и спросил, может ли он ухаживать за кошками. Основательница приюта согласилась и оформила мужчину волонтёром.

С тех пор Терри приходил каждый день и старательно чистил и расчёсывал кошек, а также много гладил их и в конце концов засыпал вместе с пушистыми созданиями на любой подходящей для этого поверхности.

Сотрудники заметила забавную привычку нового волонтёра и стали делать фотографии дедушки в обнимку с котиками, а потом опубликовали их на страничке приюта «Safe Haven» в Facebook. Публикация внезапно стала популярной и собрала уже 63 тысячи лайков, 17 тысяч репостов и более 5 тысяч комментариев.

После того, как Терри узнал о неожиданно свалившейся на него популярности, он попросил всех прочитавших пост, пожертвовать 5 долларов приюту, а также пожелать ему, чтобы он выиграл в лотерею и пообещал, что все деньги отдаст кошкам. На настоящий день благодаря засыпающему волонтёру приют собрал уже больше $1000.