Глупые идеи, которые принесли миллионы создателям

Как только вы узнаете про эти странные идеи, вы поразитесь, насколько они на самом деле бредовые. Тем не менее так считали все, кроме создателей, но в итоге эти идеи смогли принести им целое состояние, сообщает Anews. <br/>

SantaMail

Эту почту придумал Байрон Риз и благодаря своему изобретению он неплохо "поднялся".

Anews

Сама идея заключается в том, что Байрон отправляет письма детям от имени Санта Клауса. А родители ему платят за каждое письмо по 10 долларов.

Doggles

Это лишь солнцезащитные дизайнерские очки, но главная аудитория, для которой они созданы — собаки.

Anews

И, как оказалось, подобный продукт отрывают с руками, ведь каждый хозяин хочет, чтоб его питомец выглядел лучше всех.

Antenna Balls

Хотели бы вы прицепить такой мяч на антенну своего авто? Как оказалось, желающих много.

Anews

Именно за счет таких "модников" Джейсон Уолл и сколотил свое состояние.

FitDeck

Разработкой дизайна этих карт занялся бывший военный, а ныне — фитнес-инструктор Фил Блэк.

Anews

На картах изображены упражнения и пока другие играют в "Дурака", создатель получает 5 миллионов долларов в год.

PositivesDating

На самом деле это обычный сайт знакомств, но с оригинальной аудиторией. Впрочем, идею создания такого сайта нельзя назвать глупой, ведь сервис помог многим обрести вторую половинку.

Anews

На сайте можно познакомиться с ВИЧ-положительными людьми. Площадка набрала немалую популярность и до сих пор пользуется спросом.

Designer Diaper Bags

Больше всего Кристи Рейн раздражали неудобства во время путешествий или прогулках с ребенком. Она безумно хотела найти такую сумку, в которые могли бы поместиться не только все женские принадлежности, но и пеленки.

Anews

Как говорится: хочешь сделать лучше — сделай это сам. И Кристи сделала. Теперь ее вместительные сумки заказывают мамы по всему миру.

PickyDomains

Как оказалось, не обязательно платить постороннему человеку за то, что он создаст оригинальное и яркое доменное имя сайту. Это может сделать уникальный сервис.

Anews

И, как оказалось, желающих заплатить "машине" очень много: прибыль за год превышает 1 миллион долларов.

Lucky Wishbone Co

Своими доходами Кен Ахронин перепрыгнул шестизначную сумму. А он всего лишь продает фальшивые куриные косточки желаний.

Anews

Так или иначе, потребитель товар оценил и покупает регулярно. ​